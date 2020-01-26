شكرا لقرائتكم بيراميدز يستضيف رينجرز على ستاد القاهرة بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة ، ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل عن الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين بحثاً عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

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ويسعى بيراميدز لزيادة أرقامه القياسية فى الكونفدرالية بالحفاظ على سجله خالياً من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين .

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، لمنح البدلاء فرصة المشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيري لتجهيز جميع اللاعبين وجعل المستوى متقارب بين البدلاء والأساسيين للتغلب على ضغط المباريات، لاسيما أن بيراميدز يشارك فى بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، على أن يمنح أنتى تشاتشيتش العناصر الأساسية راحة من مواجهة رينجرز وعلى رأسهم عبد الله السعيد، في إطار الحفاظ عليهم من الاجهاد خاصة أن المواجهة المقبلة في الدوري ستكون ضد الأهلى فى سعيه لتصحيح مساره بالدوري حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً وحقق الفريق السماوى فوزاً بثلاثية مقابل هدف على مصر المقاصة بأخر ظهور بالمسابقة المحلية.

على الجانب الأخر يتمسك فريق رينجرز النيجيرى بالأمل الأخير حيث يسعى للفوز بمباراة اليوم ومباراة الجولة الاخيرة لحصد بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة .