شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع الاتحاد والزمالك يستضيف دجلة في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الأحد منافسات الدور الثاني في بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام في الأسكندرية، ولقاء الزمالك مع وادي دجلة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجونة x إف سي مصر

الانتاج الحربي x طنطا

طلائع الجيش x المقاولون العرب

إنبي x مصر المقاصة

حرس الحدود x الاسماعيلي

سموحة x أسوان

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الزمالك x وادي دجلة

الاتحاد السكندري x الأهلي

المصري x بيراميدز

وكان شباب الأهلي مواليد 99 قد نجحوا في اعتلاء صدارة ترتيب المسابقة بنهاية الدور الأول بالوصول إلى النقطة 41 فيما احتل النادي الإسماعيلي المركز الثاني.

كما نجح شباب الأهلي في الفوز بأولى مباريات الدور الثاني التي أقيمت قبل العطلة الشتوية، على حساب نادي الزمالك في قمة دوري 99 بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الأحمر في مدينة نصر، في مباراة شهدت بعد اللقطات الطريفة وكان أبرزها وقوف محمد فخري صانع ألعاب الأهلي على الكرة، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما قام به رمضان صبحي مع الفريق الأول في مباراة القمة أيضاً.

وكان النادي الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب على الزمالك بثلاثية دون رد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الأبيض بميت عقبة. ويمتلك الأهلي في رصيده 47 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يمتلك الزمالك 32 نقطة.

ويقود فريق الزمالك 99 جهاز فني مكون من: عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن، وناصر عبداللطيف مدربا لحراس المرمي، وسعيد الطيار اداريا للفريق ، واحمد عصمت اخصائي احمال وتأهيل.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربًا عامًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.