شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح الألعاب الإفريقية لـ«الأوليمبياد» الخاص برعاية السيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق، فى الخامسة من مساء اليوم، حفل افتتاح الألعاب الإفريقية الأولى لـ«الأوليمبياد» الخاص، والتى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الاتحاد الإفريقى.

وفى أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأوليمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة، بعد أن اكتمل وصول لاعبين من 42 دولة إفريقية، وتشهد الألعاب، ولأول مرة، مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50- 50، حيث يتنافسون فى أربع رياضات، هى خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى، وتستمر الألعاب حتى 31 يناير الجارى، وهو آخر أيام رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقى. وتُعد ألعاب الأوليمبياد الخاص أكبر حدث إنسانى تشهده القارة السمراء.

ويُقام حفل الافتتاح على استاد الدفاع الجوى 30 يونيو، بالتجمع الخامس، ووفق القواعد الأوليمبية لـ«الأوليمبياد» الخاص، يبدأ بعزف السلام الوطنى من قِبَل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الأعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هانى محمود، رئيس الأوليمبياد الخاص المصرى، كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب، المهندس أيمن عبدالوهاب، ثم كلمة للرئيس الإقليمى إفريقيًا، تشارلز نيامبى، ثم كلمة للرئيس التنفيذى لـ«الأوليمبياد» الخاص الدولى، مارى ديفيز.