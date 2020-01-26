شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون الجريح فى مواجهة صعبة أمام طنطا المنتشى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى طنطا ضيفا على نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر أن تنطلق عند الخامسة مساء اليوم الأحد.

يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط، حيث يحتل فريق المقاولون العرب وصافة جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة، ويأمل فى الفوز للابتعاد عن مطاردة الزمالك له، فيما يحل طنطا فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى أبناء السيد البدوى للفوز حتى يبتعد عن منطقة الخطر فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من 8 فرق تتنافس فى منطقة الخطر.

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عكف عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، على دراسة مواطن القوة والضعف فى فريق طنطا، خصوصا أن الضيوف يقدمون أداء جيدا خلال المباريات الماضية، وكانت آخرها أمام الجونة والتى فازوا بها بهدف نظيف.

وأنهى الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف، أبرز الأوراق الرابحة للفريق، ومن الممكن أن يتواجد أيمن حفنى كورقة رابحة فى المباراة.

على الجانب الآخر، نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غال على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمد ماجد أونش، ويأمل أيمن المزين، المدير الفنى لطنطا، فى خطف الثلاث نقاط، واستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه بعد الفوز على الجونة.