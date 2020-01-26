شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل عقد «محمود علاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اتفاقه مع محمود علاء، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، على تعديل عقد اللاعب، وذلك خلال جلسة جمعت اللاعب ورئيس النادى وتم فيها إنهاء الموضوع بشكل كامل.

وأكد مرتضى منصور أن «محمود علاء من اللاعبين الرجال فى صفوف الفريق، والزمالك لا ينسى أبناءه المخلصين، قمنا بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بتعديل عقد اللاعب كما وعدناه فى الفترة الماضية كونه أحد اللاعبين المقاتلين، وأحد الأعمدة الرئيسية فى الفريق، وأضاف، «اللاعب ضحى خلال الفترة الماضية بالعديد من العروض المغرية فى سبيل بقائه مع الفريق».

كما أكد رئيس الزمالك: «خلال الفترة المقبلة سنقوم بتعديل عقب أكثر من لاعب ممن يستحقون ذلك، ليس لدينا أى مشكلة فى ذلك، نحن نقدر أبناءنا ولن نستغنى عن أى لاعب بالفريق».

وفى شأن مختلف، أعلن مجلس الإدارة فسخ التعاقد مع شركة تذكرتى لحضور مباريات الفريق الأبيض، بسبب التجاوزات التى حدثت من الجماهير خلال لقاء مازيمبى، وحدد حضور 5 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية.

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من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل القلعة البيضاء بعد الوصول للنقطة الثامنة، والتى اعتبرها الكثيرون داخل النادى هى نقطة الأمان، والتى من الممكن أن تؤهل المارد الأبيض حال تعثر أول أغسطس الأنجولى أمام زيسكو يونايتد الزامبى، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تكن انتهت مباراة أول أغسطس أمام زيسكو، كما يكفى الزمالك أن يتعادل الزمالك مع أول أغسطس فى مباراة ختام دور المجموعات، حتى يتأهل لدور الـ8.

من جانبه، أكد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أن نتيجة لقاء مازيمبى كانت محبطة بالنسبة له، قائلًا إن عدم تسجيل الأهداف لا يدفعه للتفكير فى تغيير طريقة اللعب. وقال كارتيرون: «محبط من نتيجة المباراة، بالرغم من أننا كنا نمتلك الكرة ونصل إلى المرمى لكننا لم نتمكن من التسجيل فى النهاية».

فيما علمت «المصرى اليوم» أن إصابة أشرف بن شرقى، مهاجم الفريق، فى العضلة الأمامية، وأن الجهاز الطبى قرر خضوع اللاعب لأشعة لتحديد فترة غيابه وإن كان التشخيص المبدئى، غياب اللاعب لمدة أسبوعين.

كما علمت «المصرى اليوم» أن اللاعب طلب من الجهاز الفنى والجهاز الطبى، المشاركة فى مباراة مازيمبى، رغم إصابته، لكن الجهازين الفنى والطبى رفضا السماح له بالمشاركة، وفضلا عدم المغامرة به حتى لا تتفاقم الإصابة وتطول مدة غيابه عن الفريق.

فيما عقد مرتضى منصور جلسة سريعة مع الكاميرونى صامويل إيتو على هامش مباراة مازيمبى باستاد السلام.