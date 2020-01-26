شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي.. فايلر يبارك صعود الزمالك بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن بلوغ الزمالك للأدوار الإقصائية من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال أمر إيجابي للكرة المصرية.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه لا يهمه صعود الزمالك للدور التالي من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لأنه يركز مع فريقه الأهلي فقط ويأمل في التأهل الى الدور التالي من البطولة القارية.

قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن الفريق جاهز لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد النجم الساحلي



أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي أن المنافسة تبقى صعبة للغاية في منافسات المجموعة، نظرًا إلى اقتراب المستوى بين الأهلي ومنافسيه الهلال السوداني والنجم الساحلي، وأوضح أن الأهلي مُطالَب باللعب على تحقيق الفوز غدًا من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود.

الأهلي ضد النجم الساحلي



أشار المدير الفنى إلى أن كل فريق كتاب مفتوح للفريق الآخر، وتركيزه في الوقت الحالي على مواجهة النجم غدًا دون التفكير في أي أمر آخر.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وقال فايلر عن إمكانية الدفع بالسنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي الجديد في مواجهة الغد، إنه أمر فني بحت، ولا يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي قبل ساعات قليلة من المباراة، مؤكدًا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لتحقيق الفوز غدًا، من أجل إضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار دور المجموعات.

الأهلي ضد النجم الساحلي



أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحى - محمد هانى - محمود متولى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول - أيمن أشرف.

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خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايى - مروان محسن - أليو بادجي.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وبذلك يسجل بادجى الظهور الأول فى قائمة الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوى.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وتعقدت الأمور أمام النادى الأهلى المصرى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد خسارة نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية