شكرا لقرائتكم نادر السيد: عواد لم يعتاد على الضغوط وناجى عنده حق فى استبعاده من المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لم يعتاد على الضغوط طوال حياته خاصة خلال فترة وجوده في الإسماعيلي كان لا ينافس على بطولات باستمرار.

وقال نادر خلال تصريحات تليفزيونية:" أن مشاركة محمد أبو جبل مع منتخبات الناشئين أحدث الفارق في مستواه مع الزمالك في الوقت الحالي لأنه أكتسب العديد من الخبرات".

وأضاف أن عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك الحالي، نجح في خلق حالة عدل ومساواة بين حراس مرمى الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وتابع أن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق، كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم الذي أقيم في روسيا 2018 مؤكدا أن محمد عواد حارس موهوب لكن الموهبة وحدها ليست كل شئ.

وأردف أن محمد أبو جبل حارس الزمالك الحالى يستحق الانضمام للمنتخب بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الأبيض في المباريات.

وأتم أن محمد الشناوي حارس الأهلي يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت واكتسب خبرات وهو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في الفترة المقبلة.