شكرا لقرائتكم الغندور ردا على القيعى: الحاوى بتاعكم بيضرب اللاعيبة ومتذكروش اسم أى زملكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى خالد الغندور على كلام عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى والذى انتقد فيها ترشيح طارق لاعب وسط الفريق الأبيض لأفضل لاعب فى أفريقيا والتى توج بها الجزائرى يوسف بلايلى لاعب الأهلى السعودى.

قال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك:" عدلى القيعى كانت كبيرة بالنسبة له أن يترشح طارق حامد لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا وقالوا انه بيضرب لذلك هم أضطرونى أن أرد عليهم".

تابع الغندور: "وليد سليمان الذى ترشح للجائزة كان بيضرب أيضا ولم يتحدث عنه أحد وانا اعتذر للاعب ولكنه هم اجبرونى على ذلك".

وواصل: "نحن لا نذكر لاعبين من الأهلى ونريد منكم إذا سمحتم ألا تذكروا اسم لاعب زملكاوى طارق حامد أفضل لاعب فى أفريقيا وفى مصر".

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

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