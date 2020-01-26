فيتوريا راضٍ عن فوز النصر على الاتفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي أنه غير مهتم بمسيرة المنافسين في دوري المحترفين السعودي بقدر ما يهمه مواصلة فريقه الانتصارات للمحافظة على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي. وأشار روي بعد فوز النصر على الاتفاق «1-0» في ختام الدور الأول «حضرنا إلى الدمام لوضع بصمتنا ونجحنا. فزنا بهدف وكان يمكن أن يكون أكثر من ذلك لو تم استغلال الفرص المتاحة». وتابع: «النصر منذ تسلمت تدريبه وهو يسير في وتيرة ومنظومة متطورة، نفرض كرتنا على الخصم ونحقق الانتصارات بدليل أن حارسنا براند جونز لم يتلق أي كرة خطيرة طوال المباراة ومرماه لم يتلق سوى 6 أهداف في 15 مباراة».

وكان الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله قد قاد النصر للانتصار بفضل هدفه في الدقيقة 35، ليرتفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة بأفضلية نقطة عن نفس الرصيد بنهاية الدور الأول في الموسم الماضي. وبحسرة، قال مدرب الاتفاق خالد العطوي إن النتيجة لم تكن عادلة بالنسبة لنا، خسرنا النتيجة واكتسبنا الثقة.

وشهدت الجولة فوزاً كاسحاً للوحدة على ضيفه الحزم بخمسة أهداف لهدف، وجاءت الأهداف الوحداوية بواسطة فواز الصقور وريناتو ويوسف تياكات وانسيلمو وغوستافو، وسجل للحزم يوسف محمد.

وفي المجمعة، خطف التشادي عثمان الحاج هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 90 أمام ضيفه التعاون فارضاً النهاية بالتعادل الايجابي 2-2.