أتالانتا يكتسح تورينو بسباعية تاريخية

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اكتسح اتالانتا مضيفه تورينو بالفوز عليه بسباعية نظيفة تاريخية السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهي المرة الأولى التي يفوز بها أتالانتا بفارق سبعة أهداف أو أكثر في تاريخ مشاركاته في الدوري، كما أنها المرة الأولى التي يسقط فيها تورينو على أرضه بفارق سبعة أهداف أو أكثر في تاريخه أيضا بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وتناوب على تسجيل السباعية كل من السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل ثلاثية "هاتريك" (17 و53 و54)، والألماني روبن غوسنز (29) والكولومبيان دوفان زاباتا (45+1 من ركلة جزاء) ولويس مورييل (86 من ركلة جزاء و88).

وشهدت المباراة طرد لاعبين من صفوف تورينو، أرماندو إيتزو (76) لنيله البطاقة الصفراء الثانية، والصربي ساشا لوكيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة (89).

وهو الفوز الأول لاتالانتا منذ الخماسية في مرمى بارما في السادس من الشهر الحالي، ليرفع رصيده إلى 38 في المركز الرابع، في حين ظل تورينو تاسعا عند 27 نقطة.

وهي المرة العاشرة التي يسجل فيها لاعبو اتالانتا ثلاثة أهداف أو أكثر في الدوري، وهو يمتلك أفضل خط هجوم في البطولة برصيد 57 هدفا ويتفوق على لاتسيو الثاني بفارق 11 هدفا، وبفارق 18 هدفا عن يوفنتوس متصدر الترتيب.

ورفع إيليشيتش رصيده إلى 13 هدفا في البطولة بفارق عشرة أهداف عن لاعب لاتسيو تشيرو أيموبيلي متصدر ترتيب الهدافين.

وقلب بولونيا تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه سبال.

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افتتح أندريا باتيغا التسجيل لسبال من ركلة جزاء في الدقيقة 23، لكن هدف التعادل لم يتأخر إلا لثوان قليلة فقط، بهدف عكسي من المدافع فرانشيسكو فيتشاري (24).

وضاعف الغامبي موسى بارو غلة بولونيا في الدقيقة 59، واضاف لاعب ميلان السابق أندريا بولي الهدف الثالث بعد أربع دقائق.

واحتل بولونيا بهذه النتيجة المركز العاشر برصيد 27 نقطة، فيما تتواصل مصاعب سبال بتواجده ضمن منطقة الهبوط في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

وتعادل فيورنتينا مع مضيفه جنوى سلبيا في مباراة أهدر خلالها الأخير ركلة جزاء عبر المدافع المخضرم دومينيكو كريشيتو في الدقيقة 15 بعدما صدها الشاب البولندي باتلوميج دراغوفسكي، منقذا فريقه من أول خسارة له في أخر خمس مباريات.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

ملخص مباراة أتالانتا وتورينو:

ملخص مباراة فيورنتينا وجنوى:

ملخص مباراة سبال وبولونيا: