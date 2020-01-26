الأرجنتيني بانيغا من إشبيلية الى الشباب السعودي اعتباراً من الموسم المقبل









اسماء السيد - أعلن نادي الشباب السعودي السبت عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الارجنتيني إيفر بانيغا اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام، قادما من إشبيلية الإسباني.

وقال النادي السعودي في حسابه على تويتر "وقع الشباب رسميا مع إيفر بانيغا لثلاثة أعوام اعتبارا من الموسم المقبل. نتمنى له كل الحظ في رحلته معنا".

وكان رئيس نادي الشباب خالد البلطان قد المح في تصريح تلفزيوني عقب مباراة فريقه امام الهلال في الدوري المحلي السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي، عن اتمام التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني البالغ 31 عاما.

وقال البلطان "اللاعب كان هدفاً لعدة أندية أوروبية، أبرزها أرسنال الإنكليزي، لكننا وفقنا في ضمه".

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وبدأ بانيغا مسيرته الكروية في بوكا جونيورز الارجنتيني، ثم انضم إلى فالنسيا الإسباني عام 2008، وانتقل الى اشبيلية في 2014 قبل أن يتركه للانضمام الى إنتر ميلان الإيطالي لموسم 2016-2017 ثم الى النادي الأندلسي مجددا في صيف 2017.

ولعب بانيغا مع اشبيلية 23 مباراة هذا الموسم، بينها 19 في الدوري المحلي، واثنتان في مسابقة "يوروبا ليغ"، إضافة إلى مواجهتين في مسابقة الكأس الإسبانية، ونجح خلالها في صناعة 7 أهداف وتسجيل هدفين.

وتواجد بانيغا رفقة المنتخب الارجنتيني الذي شارك في كأس العالم 2018 روسيا.