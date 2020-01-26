أنجيه يوقف انتصارات مرسيليا

اسماء السيد - أوقف أنجيه انتصارات مضيفه مرسيليا بعدما انتهت المباراة التي جمعت بينهما بالتعادل السلبي السبت على ملعب "فيلودروم"، ضمن المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ورفع مرسيليا رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثاني وأنجيه إلى 30 نقطة في المركز السابع.
وصب التعادل في مصلحة باريس سان جرمان المتصدر، بعدما بات بإمكانه رفع الفارق بينهما إلى عشر نقاط، في حال الفوز الأحد على ليل.
وكاد مرسيليا أن يخرج خاسرا في الدقيقة الأخيرة لكن البديل أنتونين بوبيشون أهدر الفرصة، ليحافظ فريق الجنوب على سلسلة من عشر مباريات بدون خسارة، إذ تعود خسارته الأخيرة إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر حينما سقط أمام سان جرمان برباعية نظيفة.
وتستكمل المرحلة لاحقا حيث يلعب بريست مع أميان، وموناكو مع ستراسبورغ، ومونبيليه مع ديجون، ورينس مع ميتز، وسانت اتيان مع نيم.
وتختتم الأحد حيث يلعب ليون مع تولوز، نانت مع بوردو، وليل مع باريس سان جرمان.
شاهد ملخص مباراة مرسيليا وأنجيه
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