شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يصل المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منتخب مصر لكرة الصالات لدولة المغرب استعدادا لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتنطلق البطولة يوم 28 يناير حتى 7 فبراير 2020. وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، وشهد المران الأخير للمنتخب إصابة محمد منصور في الركبة ليخرج من تشكيلة الفريق، وينضم مؤمن حمدان بديلا له، حيث أنهى الجهاز الفني كافة إجراءات سفر اللاعب والحصول على التأشيرة الخاصة به.

وتفتتح البطولة يوم 28 بلقاءات المجموعة الأولى غينيا الاستوائية في مواجهة جنوب أفريقيا والمغرب البلد المضيف في مواجهة ليبيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم 29 والتى تضم المنتخب المصرى في مواجهة غينيا وأنجولا في مواجهة موزمبيق ، ثم مباراة الفراعنة مع أنجولا يوم 31 يناير ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير ، و أكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.

وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.