شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى ونواذيبو الموريتانى اليوم الاحد 26 / 1 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره نواذيبو الموريتانى على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وهى المباراة التى يدخلها الفريق البورسعيدى بحثاً عن تصحيح المسار الأفريقى وحصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى للبطولة برفقة فريق بيراميدز الذى ضمن الصعود بشكل رسمى.

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، ويتمسك بطل موريتانيا بالأمل الأخير، حيث يسعى للفوز بمباراة اليوم ومباراة الجولة الأخيرة لحصد بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة.

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يتصدر بيراميدز قمة هذه المجموعة برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.

رغم سقوط المصري في آخر مباراتين بالخسارة من بيراميدز (2-1) و(2-0) بالترتيب إلا أن الفريق البورسعيدي يمتلك فرصة التأهل للدور المقبل خاصة بعد تعادل كل من إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا بهدف لكل فريق ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز من أجل حسم الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة للبطولة.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو "مساعد حكم أول" ويوسف مبروك "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.