شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة واحدة تكشف.. الحراسة على الطريقة السويسرية عنوان درس فايلر لـ" اكرامى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدة كاميرا "سوبر كورة" المران الختامى لفريق الأهلى لمواجهة النجم الساحلى التونسى مساء اليوم باستاد السلام، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

والذى شهد عقد جلسة بين السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاحمر مع شريف إكرامى حارس مرمى على هامش مران الأحمر المقام على ملعب التتش استعدادا وناقش فايلر مع إكرامى عدة أمور خاصة بالفريق باعتبار أن إكرامى من كابتن الأهلي وشرح طرق حراسة المرمى على الطريقة السويسرية .

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

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خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.

وبذلك يسجل بادجي الظهور الأول في قائمة الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوي.

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