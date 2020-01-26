شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى اليوم الاحد 26 / 1 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشر، بحثاً عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة.

تقام مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد، وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.

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يحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل عن الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين.

تأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية، حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى، وكان مشواره صعبا للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

يسعى الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، لمنح البدلاء فرصة المشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيري لتجهيز جميع اللاعبين وجعل المستوى متقارب بين البدلاء والأساسيين للتغلب على ضغط المباريات، لاسيما أن بيراميدز يشارك فى بطولة الدوري والكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، على أن يمنح أنتى تشاتشيتش العناصر الأساسية راحة من مواجهة رينجرز وعلى رأسهم عبد الله السعيد، في إطار الحفاظ عليهم من الإجهاد، خاصة أن المواجهة المقبلة في الدوري ستكون ضد الأهلى فى سعيه لتصحيح مساره بالدوري حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً وحقق الفريق السماوى فوزاً بثلاثية مقابل هدف على مصر المقاصة بآخر ظهور بالمسابقة المحلية.