مشرف الكرة بالزمالك: سنحفظ هيبة الفريق فى قضية "كهربا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف أمير مرتضى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الإدارة البيضاء تقدمت بشكوى فى كهربا والنقاز بالملفات والمستندات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أخبارا مبشرة تحفظ هيبة وحقوق النادى.
وتأهل نادي الزمالك بشكل رسمي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادل كل من زيسكو وأول أغسطس بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمي قبل لعب الجولة السادسة.
وصعد الزمالك كمركز ثان خلف مازيمبي حيث يملك الزمالك 8 نقاط خلف الفريق الكونغولي الذي يملك 11 نقاط وضمن بشكل رسمي تأهله كمركز أول حتى في حالة خسارته المباراغة القادمة وفوز الزمالك، سيكون متفوقا بالموجهات المباشرة.
وحجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، ويحتل الزمالك، المركز الثانى بترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية، برصيد 8 نقاط، فى حين يتصدر نادى مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 11 نقطة.
وجاء حجز الزمالك لفندقين فى أنجولا وفقا لما كشفه مصدر مسئول بالنادى لوجود ضغط فى الوقت الحالى على الفنادق حيث ستتوجه بعثة استباقية من مسؤولى النادى قبل بعثة الفريق لمعاينة كافة الأمور والاستقرار على الفندق النهائى الذى سيقيم به الأبيض، حيث يعد أحدهما بالقرب من الملعب والآخر يبعد بمسافة 20 كيلو متر عن ملعب اللقاء.
واستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم السبت، تدريباته عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد.
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