شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الكرة بالزمالك: سنحفظ هيبة الفريق فى قضية "كهربا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف أمير مرتضى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الإدارة البيضاء تقدمت بشكوى فى كهربا والنقاز بالملفات والمستندات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أخبارا مبشرة تحفظ هيبة وحقوق النادى.

وتأهل نادي الزمالك بشكل رسمي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادل كل من زيسكو وأول أغسطس بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمي قبل لعب الجولة السادسة.

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وصعد الزمالك كمركز ثان خلف مازيمبي حيث يملك الزمالك 8 نقاط خلف الفريق الكونغولي الذي يملك 11 نقاط وضمن بشكل رسمي تأهله كمركز أول حتى في حالة خسارته المباراغة القادمة وفوز الزمالك، سيكون متفوقا بالموجهات المباشرة.