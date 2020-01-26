شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ومريم متولى تتنافسان على مقعدين فى نصف نهائى كارول ويمولر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالي 51 ألف دولار.

وتأهل إلى هذا الدور كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، سلمى هاني لابة بلاك بول، مريم متولي، ونور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً.

وكانت نوران جوهر قد واجهت الأسترالية دونا لوبان فيما اصطدمت سلمى هاني بمنافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً.

فيما تلتقى اليوم نور الطيب مع الماليزية المخضرمة لو وي ويرن، بينما تواجه مريم متولي منافستها القوية جويل كينج.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جي بي مورجان الأخيرة التي أقيمت في نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى في 2020، حيث توج بها البطل المصري محمد الشوربجي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي والذي هيمن عليه علي فرج لاعب وادي دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجي في ذات البطولة العام الماضي.

وفي منافسات السيدات خسرت نور الشربيني أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتي استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات في التصنيف العالمي خلال مشوارها نحو لقب البطولة.