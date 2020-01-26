تصريحات السبت| مفاوضات الأهلي مع كاسونجو.. ومعاقبة شيكابالا بسبب نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 25 يناير 2020.

الزمالك: شيكابالا سيعاقب.. وكارتيرون رفض مدرب الأحمال

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال.

جاريدو: سأنتصر مع النجم.. وأنا صاحب آخر بطولة أفريقية للأهلي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، صعوبة مباراة الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ربيعه: نقدر صعوبة الموقف ولكن قادرون على العبور بأقدامنا

أكد رامي ربيعه مدافع الأهلي، أن جميع اللاعبين يقدرون صعوبة الموقف، بعد فوز الهلال السوداني أمام بلاتنيوم الزيمبابوي.

فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي.. وامكانية الدفع بـ" بادجي"

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه بات جاهزًا لملاقاة النجم الساحلي التونسي مساء غدًا، الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

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عبد الله السعيد: هدف بيراميدز تحقيق بطولة الكونفدرالية

أكد عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز المصري، أن فريقه ضمن الصعود لدور الثمانية لكأس الكونفيدرالية ولكنه يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز المقرر إقامتها غدا الأحد.

مدرب رينجيرز يتحدث عن الفريق المرشح للفوز بالكونفدرالية

أكد ساليسو يوسف، المدير الفني لفريق إينوجو رينجيرز بطل نيجيريا، أنه سيخوض مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بهدف تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق ضمن التأهل ومتصدر للمجموعة.

عبد الحفيظ: لابديل عن الفوز أمام النجم والهلال

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه لا يمتلك أي خيار سوى الفوز في مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

عبد الحليم علي: لست مطمئنًا لبعض الأفراد بفريق الزمالك

استنكر عبد الحليم علي، لاعب الزمالك السابق، تعادل فريقه سلبيًا أمام ضيفه الكونغولي مازيمبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كاسونجو: الأهلي فاوضني لكني اخترت الزمالك

صرح كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك العائد من الإعارة في الوداد البيضاوي، بأن الأهلي فاوضه حين كان لاعبًا في الاتحاد السكندري، قائلًا أنه يمكن أن يعود للمشاركة بعد مباراتين.