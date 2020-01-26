النشرة الرياضية..وجه جديد في قائمة الأهلي لمواجهة النجم.. وتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 25 يناير 2020.

الرجاء يرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الرجاء المغربي مع مضيفه الترجي التونسي 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا ليصعدا سويا إلى دور الثمانية.

رسميًا.. الترجي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

منح فريق فيتا كلوب الكونغولي هدية للترجي التونسي، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، ليمنح الفريق التونسي بطاقة العبور لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وست برومتش يُقصي وستهام ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد بمشاركة حجازي

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حقق فريق نادي وست برومتش ألبيون، فوزا على وستهام يونايتد، بنتيجة هدف نظيف، مساء اليوم السبت، بدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجه جديد في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

رسميا.. تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مران الزمالك.. غياب الونش.. جلسة لكارتيرون مع جهازه الفني.. وتدريبات قوية للحراس

حصل محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي بسبب وفاة جدته.