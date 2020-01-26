أهداف السبت.. ثتائية فالنسيا أمام برشلونة.. وهدف الهلال في بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 25 يناير 2020 بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا هدف مباراة الهلال وبلاتينيوم Advertisements أهداف مباراة الترجي والرجاء الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

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