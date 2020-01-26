الرجاء يرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

تعادل فريق الرجاء المغربي مع مضيفه الترجي التونسي 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا ليصعدا سويا إلى دور الثمانية.

وتقدم الترجي بهدف سجله رءوف بن غيث في الدقيقة 32، وتعادل فابريس نجاه للرجاء في الدقيقة 49 قبل أن يضيف بدر بانون الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 67 ، إلا أن فادي بن شوق سجل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 81.

ورفع الرجاء رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الترجي، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب.

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وبهذا الفوز تأهل الرجاء رسميا إلى دور الثمانية برفقة الترجي الذي كان ضمن تأهله قبل بداية هذه المباراة.

وكان فيتا كلوب الكونغولي أهدى بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لفريق الترجي، عقب فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 4 / 1 في وقت سابق من اليوم.

وسجل أهداف فيتا كلوب دجوما شاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء ويانيك بانجالا في الدقيقة 56 وإرنست سيتا في الدقيقة 68 وفيستون مايلي في الدقيقة 71، فيما سجل هدف شبيبة القبائل رزقي حمرون في الدقيقة 32.

ورفع زيسكو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.