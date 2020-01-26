6 منافسين محتملين للزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حسم الزمالك تأهله في وصافة المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال لإفريقيا، لينتظر تحديد المنافس الذي سيواجهه في ربع نهائي البطولة والذي سيتحدد وفقًا للقرعة.

لكن كيف تتم قرعة ربع نهائي الأبطال؟

يتأهل المتصدر من كل مجموعة ومعه الوصيف، ليصل العدد إلى 8 أندية، حيث تحدد القرعة منافسات ربع النهائي بوقوع متصدر المجموعة مع وصيف من المجموعات الثلاث الأخرى.

ولن يتجنب الفريق المتأهل مواجهة النادي المتأهل عن نفس البلد، لكن سيتجنب فقط مواجهة المنافس الذي لعب أمامه بدور المجموعات خلال ربع النهائي.

وستحدد القرعة أيضًا الطريق نحو النهائي برسم مواجهات نصف نهائي البطولة في نفس الوقت.

وتقام قرعة المراحل المقبلة من دوري الأبطال في التاسع من فبراير المقبل، فيما سيكون لقاء الذهاب للزمالك بالقاهرة 28 أو 29 فبراير، والعودة خارج مصر 6 أو 7 مارس.

Advertisements

من سيواجه الزمالك؟

المجموعة الثانية: تضم 3 أندية تمتلك أمل التأهل والصدارة بنسب متقاربة، وهما الهلال السوداني (9 نقاط)، والنجم الساحلي (9 نقاط) إضافة إلى الأهلي (7 نقاط) قبل لقاء الجولة الخامسة بين الفريقين المقرر غدًا الأحد.

نظريًا يعد النجم الساحلي الأقرب إلى الصدارة حيث يتفوق في المواجهات المباشرة على الهلال وبعد مواجهة الأهلي سيكون أمام تحدي سهل في تونس ضد بلاتينيوم الذي تقبل 3 أهداف نظيفة من النجم الساحلي على أرضه.

ويحتاج الأهلي من أجل الصدارة إلى الفوز على النجم الساحلي في لقاء الأحد، ثم الفوز على الهلال السوداني، بينما التعادل أو الخسارة في السودان فتعني انتظار الأهلي تحقيق النجم لنتيجة سلبية على أرضه من أجل الصدارة.

وعلى مستوى حظوظ الهلال، يستطيع الفريق السوداني أن يتصدر مجموعته ويواجه الزمالك إذا فاز على الأهلي في الجولة السادسة، ولم يحقق النجم الساحلي 3 نقاط أمام الأهلي وبلاتينيوم.

المجموعة الثالثة: يلتقي صنداونز (11 نقطة) والوداد (9 نقاط) بجنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة ولكل منهما أمل في تصدر المجموعة الثالثة، غير أن حظوظ صاحب الأرض الأوفر إذ يكفيه التعادل من أجل حسم الصدارة.

المجموعة الرابعة: يعد الترجي التونسي هو الفريق الوحيد من بين المنافسين المحتملين للزمالك الذي تمكن من حسم صدارة مجموعته بعدما وصل إلى النقطة الـ11 مع التفوق في المواجهات المباشرة على الرجاء المغربي.