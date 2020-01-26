الزمالك: شيكابالا سيعاقب.. وكارتيرون رفض مدرب الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال.

وأشار مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" أخطأ في مواجهة مازيمبي بوضعه اسم نجله، آدم، على قميصه.

وقال أمير مرتضى: "مدرب الأحمال رغم أهميته لكل الأندية إلا أنه أصبح موضة، إذا كنا نريد التعاقد مع مدرب أحمال فعليه أن يكون إضافة للجهاز الفني".

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وأكمل: "عرضنا على كارتيرون أن نتعاقد مع مدرب أحمال ولكنه رفض الأمر بشكل نهائي ويرى أنه ليس في حاجة إليه".

وأضاف: "شيكابالا أخطأ بوضع اسم آدم على قميصه في مواجهة مازيمبي، بالتأكيد هو خطأ غير مقصود ولكنه سيعاقب وفقًا للائحة".

وأوضح: "كل لاعب يتم قيده بالاسم الحقيقي المتواجد في جوارز السفر، ويكون له اسم شهرة يتم وضعه على القميص إذا أراد، ولذلك فإن ما فعله شيكابالا هو خطأ".

واختتم: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الأفريقية، والآن كارتيرون يفاضل بين الثلاثي إمام عاشور، أحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم".