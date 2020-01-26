ربيعه: نقدر صعوبة الموقف ولكن قادرون على العبور بأقدامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد رامي ربيعه مدافع الأهلي، أن جميع اللاعبين يقدرون صعوبة الموقف، بعد فوز الهلال السوداني أمام بلاتنيوم الزيمبابوي.

واستدرك ربيعه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية مواجهة النجم: "قادرون على الخروج من هذا الموقف بأقدامنا، معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وجماهير الأهلي تعي هذا الأمر جيدًا".

وأكمل: "الأهلي قادر على التأهل لدور الثمانية واستكمال رحلة التتويج ببطولة إفريقيا".

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ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في تمام التاسعة مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحتل النجم صدارة المجموعة بالتساوي مع الهلال ولكل منهما 9 نقاط، يليهما الأهلي بـ7 نقاط، ثم بلاتنيوم بنقطة وحيدة.

وأضاف ربيعه: سنقاتل من أجل تحقيق الفوز، وسنكون على قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاث".

واختتم: "لا نفكر سوى في مواجهة النجم الساحلي، وننتظر جماهيرنا العظيمة لدعمنا ومساندتنا".