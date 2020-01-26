الزمالك: نرفض رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية

أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رفضهم رحيل أيا من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك " لن نفرط في أي

لاعب ومحمد عنتر وإمام عاشور مستمران بصورة طبيعية". وأكمل " نحتاج لكل اللاعبين في الفترة المقبلة ورحيل أيا منهم مرفوض ونهائي". وأوضح أن إعارة اللاعبين الناشئين الهدف منه اكتسابهم الخبرات وعودتهم للفريق في ثوب جديد والاعتماد عليه متوقعا التألق لعدد منهم.

وأشار إلى أن كارتيرون يعتمد على تحفيز كل اللاعبين وأكبر دليل على ذلك قيادته لتدريبات المستبعدين من المباريات بصورة مستمرة للتأكيد على أهمية مشاركتهم مع باقي اللاعبين.