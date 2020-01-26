نتائج اليوم الثاني من البطولة العربية الناشين الملاكمة

اختتم اليوم فعليات اليوم الثاني من البطولة العربية الأولى للملاكمة الناشين والمقامة بالكويت خلال الفترة من 24 يناير وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

وجاءت نتائج اليوم كالاتي:

حيث حققت اللاعب سوريه محمد بدور الفوز علي اللاعب القطري عبد الرحيم نصر في وزن 46

كما حقق عمر عبد العليم الفوز علي الملاكم الكويتي حسن علي

وفي وزن 48كيلو حقق اللاعب العراقي الفوز علي وليد محمد بنتيجة 3/2

وفاز ملاكم الجزائر عبد الرحم علي علي

اللاعب التونسي غيث زاديومن المقرر ان يقام غدا 3مباريات وهم اللاعب عمر خالد مصطفي من مصر في وزن 80كيلو واللاعب عبد الرحمن ماليوكان منتخب مصر تاهل منه اربع لاعبين الي الدور قبل النهائي حيث حققوا الفوز امس وهم محمد السيد علي بطل سوريا بنتيجة 5/0 ،محمد بلال في وزن 75كيلو جرام علي الكويتي سعد صلاحيذكر ان منتخب المصري يشارك في البطولة ببعثة مكونة من أربعة عشر فردا بواقع رئيس البعثة صلاح عبد القادر سليمان العابدي ،2مدربين علي محمد مصطفي عبد العال ،شريف عبد المنعم محمد هزع ،وحكم دولي سامه ياقوت احمد حنفي و10لاعبين هم :وليد محمد سليمان، امير محمد فرج احمد كيلاني، عمر احمد رزق جاد، زياد محمد زياد ،محمد امين محمود ابراهيم ،محمد السيد محمود علي حسين ،،محمد بلال عوض السيد فرج ،عمر عبد العليم الحسيني السيد وهبه ، احمد عبد العظيم الحسيني السيد وهبه ، عمر خالد مصطفي عبد الظاهر