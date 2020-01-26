الأهلي ضد النجم الساحلي.. الجماهير تحفز اللاعبين عبر تويتر

تعقدت فرص النادي الأهلي في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما استطاع فريق الهلال السوداني الفوز خارج أرضه على بلاتينيوم زمبابوي، بهدف نظيف، ليصبح ترتيب المجموعة كالاتي: -

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في المركز الأول النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط من أربع مباريات

في المركز الثاني الهلال السوداني بتسع نقاط من خمس مباريات

في المركز الثالث الأهلي بسبع نقاط من أربع مباريات

في المركز الرابع بلاتينيوم ستارز بنقطة وحيدة.

وأصبح لازمًا على "المارد الأحمر" الفوز

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جمع أربع نقاط على الأقل من المباراتين القادمتين أمام النجم الساحلي في مصر والهلال السوداني في أم درمان، ولتحفيز اللاعبين دشنت جماهير الأهلي هاشتاج أصبح الأول في مصر من حيث التداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حمل اسم "قد التحدي أفريقيا يا أهلي".

فقال أحد محبي الأهلي " الاهلي فوق الجميع دائما وابدأ"، أما أبو حسام فغرد " ده الاهلي والي ميعرفش الأهلي يسأل التاريخ ياساده عند

الاهلي مفيش مستحيل اجتهاد اصرار رجولة".

وقال أخر "الأهلي يقدر من غير مساعده من حد"، ووجه أخر رسالة للاعبين قائلًا " اخبروهم بأن الأهلي وطن والوطن لايخان.. اخبروهم بأن الاهلي خلفه جيش لايقهر.. اخبروهم بأن الأهلي سيد القاره السمراء.. اخبروهم بأن الاهلي عظيم كبير عريق".

أما نور أحمد فكتبت أغنية جماهير الأهلي التي تقول "حارب على البطولة بروح الأبطال.. ألعب برجولة.. موت على الكرة.. إفريقيا للكبار.. وانت الأسطورة".

وقال مشجع آخر " مش عاوزين 11 لاعب ف الملعب.. عاوزين 11 راجل .. 11 مقاتل .. 11 محارب".

وأخيرَا قال مغرد آخر " الاهلي عمره ما انطظر مساعده من الآخرين الي عاوز البطوله يكسب أحي حد".