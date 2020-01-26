الإسماعيلي يستقبل فريق الاتحاد بالسمسمية

نظم مسئولو الإسماعيلى استقبالا خاصا لفريق الاتحاد السكندرى فور وصولهم ملعب الإسماعيلية. وتم استقبال زعيم الثغر بمجموعة من أهازيج وأغانى السمسمية بجانب الورود ولافتات الاستقبال وسط أجواء تعبر عن مدى الأخوة التى تربط مسئولى الناديين. الاستقبال وسط أجواء تعبر عن مدى الأخوة التى تربط مسئولى الناديين. وخاض الفريق السكندرى منذ قليل مرانه الختامى على ملعب الإسماعيلية الذى يحتضن مباراة الغد بحضور جماهيرى. شهد الاستقبال المستشار محمد الكلية "أمين الصندوق" والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة بالنادى. الختامى على ملعب الإسماعيلية الذى يحتضن مباراة الغد بحضور جماهيرى. شهد الاستقبال المستشار محمد الكلية "أمين الصندوق" والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة بالنادى.

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