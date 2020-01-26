الاتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادا للإسماعيلي بالبطولة العربية

اختتم الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الاسماعيلي والمقرر لها مساء غدا بستاد الاسماعيلة في اياب ربع النهائي من البطولة العربية. ربع النهائي من البطولة العربية. وتدرب الاعبين علي ركلات الجزاء تحسبا للجوء لها خلال اللقاء وطلب طلعت يوسف من اللاعبين تحقيق الفوز واسعاد جماهير الاتحاد السكندري. من اللاعبين تحقيق الفوز واسعاد جماهير الاتحاد السكندري. وكان الاتحاد حقق الفوز في الجولة الماضية علي طلائع الجيش بالدوري في الاسبوع الرابع عشر بثلاثة اهداف دون رد ليرتقي للمركز الثالث في جدول الدوري.

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