أمير مرتضى: كارتيرون أكد أنه ليس بحاجة لمدرب أحمال

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن مازيمبي الكونغولي لعب بأداء دفاعي بحت في لقاء الأمس بدوري أبطال افريقيا.
وتعادل الزمالك سلبيا مع مازيمبي الكونغولي بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدورالمجموعات لدوري أبطال افريقيا.
وقال أمير في تصريحات لقناة الزمالك "عندما نفوز الجماهير تشيد بالأداء ولا يتحدث أحد عن مدرب الأحمال، لكن بعد التعادل بالأمس البعض تحدث عن جلبمدرب أحمال رغم أنني أرى أن الفريق لا يوجد به قصور بدني".
وأكمل" عرضنا على كارتيرون من قبل أكثر من سيرة ذاتية لمدرب أحمال لكنه رفض وأكد أنه ليس بحاجة لمدرب أحمال، جروس لم يكن معه مدرب أحمال في الموسم الماضي وميتشو لم يكن معه مدرب أحمال أيضا".
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