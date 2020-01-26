أمير مرتضى: لائحة الكاف ستطبق على شيكابالا وسيعاقب من الاتحاد الأفريقي

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق شعر بالآلام بسيطة قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بالأمس بدوري أبطال افريقيا.
وتابع أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك " كارتيرون فضل إراحة بن شرقي وعدمالبدء به حتى لا تتفاقم الإصابة، واللاعب بكى بسبب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي".
وأكمل "كارتيرون أكثر المدربين الذين قام بالتدوير في اللاعبين ومحمد عنتر سيحصل على فرصته".
وأضاف " لائحة الكاف ستطبق على شيكابالاوسيعاقب من جانب الاتحاد الافريقي لوضع إسم آدم بدلا من شيكابالا على قميصه".
وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحدد قراره في الساعات المقبلة بخصوص المقعدين في افريقيا والمفاضلة بين جنش وإمام عاشور وأحمد عيد.
وأضاف "كاسونجو نفذ أكثر من ٧٠٪ من البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني وكارتيرون يرغب في الدفع به بالوقت المناسب وتحقيق أكبر استفادة منه".
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