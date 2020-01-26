رئيس الاتحاد الموريتاني للدراجات: سنشارك ببطولة العالم المقبلة بمصر

أشاد عبد الرحمن عثمان بن عفان رئيس الاتحاد الموريتاني للدراجات باستضافة مصر لبطولة الدراجة المضمار التي استضافتها المحروسة خلال الفتره من السادس عشر إلى التاسع عشر لشهر يناير الجاري.

وأجرت بوابة الوفد حوارًا مع رئيس الاتحاد الموريتاني وجاء كالتالي.

رايك في استضافة مصر لبطولة افريقيا للمضمار؟

في البداية كانت استضافة جيدة وهذا ليس غريبا على مصر إطلاقا خاصة أنها دولة رائدة بعدة مجالات وتحديدا المجالات الرياضية على مستوى إفريقيا والعالم،وبعد انتهاء حلبة اليوم فهي من الأحسن والأرقى بشكل عالمي ونجحت الدورة كما هو متوقع والتنافس بين الفرق المشاركة كان جيد جدا. والاتحاد لم يقصر على الاطلاق مع كافة المشاركين ونشكرهم جدا وتلقينا دعوة من الاتحاد المصري للمشاركة بالبطولة العالمية للمضمار هذا العام وهي لأول مرة تقام مثل تلك البطولة بدولة عربية وإفريقية.

لماذا لم تشارك في بطولة العربية الماضية

لم نشارك لكوننا فريق حديث العهد باللعبة فأنا شخصيا تم انتخابي للاتحاد الموريتاني سنة ٢٠١٥ وكان هناك عدم وجود للدراجات مع عمل برنامج تم تنفيذه وتطويره بحمد الله وما كنا نقدر على تحضير أنفسنا للمشاركة بتلك البطولة من أجل أن تكون هناك نتائج وليس لظهور شرفي فقط. وننوي المشاركة أن شاء الله ببطولة العالم للمضمار لأول مرة وتحدثنا مع سيادة الرئيس دكتور وجيه عزام لتحمل تكوين دراج أو اثنين للمشاركة لأول مرة في بطولة المضمار.

ماهو سبب عدم المشاركة في بطولة افريقيا للمضمار بمصر ؟

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سبب عدم المشاركة بالبطولة الخالية يعود لذات السبب وهو لأننا ليس لدينا مضمار، حتى أنه يكاد أربع أو خمس دول فقط داخل

إفريقيا من يملكون المضمار ومنم مصر هذا العام والمغرب والجابون وجنوب إفريقيا لذا فالأمر محدود للغاية ولدينا في موريتانيا ما يعرفون تلك الأمور لذا لم نشارك.

ماهو طموحك خلال الفتره القادمة ؟

طموحي هو أننا عملنا طواف موريتانيا هناك وهو للعام الثالث تواليا و٢٠١٢ كانت أولى الدورات مع وجود تطور كبير معترف به من قبل الاتحاد الدولي والإفريقي ولدينا برنامج على مدى طويل وآخر قصير ونتمنى أن يكون هذا العام يشهد أولى مشاركتنا العالمية مع التكوين المستمر.

هل يوجد لاعبين من موريتانيا متألقين؟

لدينا لاعبون متألقون ولكن نحن لدينا برنامج بالاتحاد ذات نظام مع المدارس من أجل عمل سباقات لإيجادالمواهب وسباق آخر بنهاية شهر ١٢. ماهي استعدادتكم لبطولة العالم بمصر سنرى مع السيد الرئيس إمكانية إقامة معسكر تدريبي لمدة شهر او شهرين في مصر لعمل استعداد جيد للبطولة ونحاول مع دول المغرب في ذات الأمر.

هل توجه رسالة للاعبين الموريتانيين؟

رسالتي للمتسابقين الموريتانيين اتمنى ان تبذلوا مجهودا كبيرا والهدف أن تطمح واعملوا بشكل جدي وما يقال من جد وجد اجتهدوا وليكن لديكم طموح كبير.