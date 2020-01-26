لينه عرابي تحقق فضية كأس مصر للسلاح .. صور

حققت لينه محمد محمود "لينه عرابي" لاعبه نادي اتحاد الشرطه الرياضي الميداليه الفضيه في بطوله كاس مصر للسلاح للعمومي والتي اختتمت منافساتها مساء أمس.

وواصلت لاعبة منتخب مصر والمتوجة ببطولة أفريقيا والبطولات العربية تالقها في بطولة كأس مصر ، حيث تنتمى لعائلة رياضيه فهي شقيقة اللاعبة جنى لاعبة منتخب مصر تحت 16 سنة ونجلة العميد محمد محمود عضو مجلس إدارة الاتحادين المصري والافريقي للمصارعة.







منافساتها مساء أمس.وواصلت لاعبة منتخب مصر والمتوجة ببطولة أفريقيا والبطولات العربية تالقها في بطولة كأس مصر ، حيث تنتمى لعائلة رياضيه فهي شقيقة اللاعبة جنى لاعبة منتخب مصر تحت 16 سنة ونجلة العميد محمد محمود عضو مجلس إدارة الاتحادين المصري والافريقي للمصارعة.

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