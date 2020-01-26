جاريدو: مواجهة الأهلي غدًا حاسمة للنجم الساحلي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي التونسي أن مباراة الأهلي حاسمة وفاصلة في مشوار فريقه بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي غداً الأحد:"التأهل لن يحسم سوي في آخر جولة".

وأكد أن فريقه لا يعاني من أزمة في حراسة المرمى

بعد قيد علاء الدين أيوب في القائمة الأفريقية موضحًا أن تعثر فريقه محليًا لا يضعه تحت الضغط في البطولة الأفريقية.وأشار إلى الأهلي فريق كبير والمنافسة صعبة مع الأهلي والهلال السوداني.