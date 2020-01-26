أهداف مباراة الترجي والرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

تعادل الترجي الرياضي التونسي بصعوبة 2/2 مع ضيفه الرجاء الرياضي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 25-1-2020 على الملعب الأولمبي برادس، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ليصعدا سويًا إلى دور الثمانية.

وتقدم الترجي بهدف سجله رءوف بن غيث في الدقيقة 32، وتعادل فابريس نجاه للرجاء في الدقيقة 49 قبل أن يضيف بدر بانون الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 67، إلا أن فادي بن شوق سجل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 81.

ورفع الرجاء رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الترجي، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب.

تقدم الترجي فى الدقيقة 32 برأسية جميلة من بلغيث ارتطمت في جسد بدر بانون لتغير اتجاهها وتسكن الزاوية اليسرى لأنس الزنيتي الذي ارتمى على الجهة اليمنى.

وتعادل فابريس للرجاء فى الدقيقة 49 بعد ان ضفط محسن متولي بقوة على حدود منطقة جزاء الترجي وتسبب ذلك في استخلاصه للكرة لتمرر في النهاية وتمُهد أمام فابريس أنجاه الذي سدد من 25 ياردة كرة أرضية صاروخية ارتطمت في الأرض وارتفعت قليلاً لتخدع الحارس المعز بنشريفية لترتطم في العارضة تعانق الشباك.

وفى الدقيقة 67 تقدم بدر بانون للرجاء من ركلة ركنية جميلة نفذت من الجهة اليمنى لمرمى الترجي بواسطة المايسترو محسن متولي، وتشتت بشكل خاطيء لتجد بدر بانون الذي أودعها في الشباك بوجه القدم من لمسة واحدة.

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وفى الدقيقة 81 استطاع البديل فادي بن شوق ان يتعادل للترجي، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2 في واحدة من أمتع مباريات دور مجموعات البطولة هذا الموسم.

وبهذا الفوز تأهل الرجاء رسمياً إلى دور الثمانية برفقة الترجي الذي كان ضمن تأهله قبل بداية هذه المباراة، وكان فيتا كلوب الكونغولي أهدى بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا فريق الترجي، عقب فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 4 / 1 في وقت سابق من اليوم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الاولي قد شهد فوز الترجي بهدفين دون رد، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء بالمغرب، سجل هدفي الترجي اللاعب انيس البدري ابراهيما واتارا.

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