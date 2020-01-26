بعد رعايته لـ 8 اتحادات رياضية، البنك الأهلي المصري يُبرم اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة

أبرم البنك الأهلي المصري برتوكول تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إطلاق مشروع قومي لرعاية المواهب في لعبة الاسكواش، ذلك بعد أشهر قليلة من اكمال البنك الأهلي لسلسلة رعايته لـ 8 اتحادات رياضية مختلفة في البلاد.

ويرعى البنك الأهلي الاتحاد الرياضي المصري لكرة اليد والذي يستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة اليد عام 2021، بالاضافة لرعايته للاتحاد المصري لكرة الطائرة والاتحاد المصري للرماية والاتحاد المصري للتجديف والاتحاد المصري للسلاح والاتحاد المصري للتايكوندو.

وأضاف البنك الأهلي كل من الاتحاد الكانوي والكياك والاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنية، إلى مجموعة الاتحادات الرياضية المحلية التي يُشرف عليها قبل خوض مصر لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي يمتلك ناد رياضي في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، وينافس فريقه في بطولة الدوري المصري الدرجة الثانية ويتصدر مجموعته أمام أندية لها باع طويل في المسابقة.