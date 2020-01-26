تشيلسي يتجاوز هال سيتي بصعوبة في كأس إنجلترا

عبر تشيلسي إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا، بفوزه مساء السبت على مضيفه هال سيتي 2-1، ضمن مباريات الدور الرابع.



وأحرز ميتشي باتشواي (6) وفيكايو توموري (64) هدفي تشيلسي، فيما سجل كاميل جروزيسكي هدف هال الوحيد (78).



وحقق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد المطلوب، رغم أنه شارك ببعض من لاعبي الدكة، لكنه لم يتمكن من تعزيز تقد المبكر، خصوصا في الشوط الثاني.



واعتمد لامبارد على طريقة اللعب 4-3-3، فلعب كورت زوما إلى جانب فيكايو توموري في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.



وقام ماتيو كوفاسيتش بدور لاعب الارتكاز، وتقدم أمام كل من روس باركلي ومايسون مونت، وراء ثلاثي الهجوم المكون من بيدرو رودريجيز وكالوم هودسون أودوي وميتشي باتشواي.



في الناحية المقابلة، لجأ هال سيتي إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، فتكون الخط الخلفي من الرباعي روبي ماكينزي وريس بورك ورابان تافازولي وإريك ليتشاي، وتواجد ليوناردو دي سيلفا لوبيز وهيربي كين في وسط الملعب.



وحاول الثلاثي جورج هونيمان وجارود بوين وماليك ويلكس، تقديم المساعدة للمهاجم الصريح توم يافيس.



وهدد هال سيتي مرمى ضيفه في الدقيقة الثانية، عندما وصلت ركلة ركنية إلى ليتشاي الذي حولها بدوره إلى لوين، لكن الأخير أطاح بمحاولته بعيدا عن المرمى.



وسجل تشيلسي هدف التقدم من الفرصة الأولى له في الدقيقة السادسة، عندما ارتدت رأسية مونت من الدفاع إلى باتشواي، فأطلق المهاجم البلجيكي كرة قوية اصطدمت بتافازولي وهزت الشباك.



ورفع بيدرو كرة عرضية وصلت إلى أزبيليكويتا الذي ارتدت محاولته من ماكينزي في الدقيقة الثامنة، وتلقى باتشواي كرة بينية من من بيدرو لترتد محاولته من الدفاع وتهز الشباك الجانبية في الدقيقة 14.



وتمكن لونج حارس هال من التصدي لانفراد باركلي، إثر بينية متقنة من مونت في الدقيقة 16، وانطلق مونت بالكرة قبل أن يسدد كرة بيسراه ارتدت من المدافع بورك في الدقيقة 22.



ووصلت الكرة إثر إبعاد لركلة ركنية إلى باركلي الذي تخلص من كين، قبل أن يطلق تسديدة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 27، ومرر كوفاسيتش كرة متقنة إلى مونت الذي خانته اللمسة الثانية قبل أن يتدارك الأمر ويطلق تسديدة نجح الحارس لونج في إبعادها بالدقيقة 31



والتقط حارس تشيلسي ويلي كاباييرو كرة سهلة من بوين، إثر اختراق ناجح وتمريرة من يافيس في الدقيقة 35، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رفع ألونسو عرضية من اليسار وصلت إلى أزبيليكويتا الذي هيأها بصدره، قبل أن يسددها ويتصدى لها الحارس.



ضغط هال سيتي مع بداية الشوط الثاني دون وجود تهديد حقيقي على مرمى تشيلسي حتى الدقيقة 59، عندما مرر بوين الكرة بين قدمي ألونسو قبل أن يتقدم بها ويسددها فوق العارضة.



وسرعان ما أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 64، عندما نفذ باركلي ركلة حرة وصلت إلى توموري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.



واستقبل بدور كرة من البديل ويليان ليسددها قريبة من القائم البعيد في الدقيقة 70، وبعدها بثلاث دقائق، ارتدت كرة من دفاع هال سيتي إلى توموري الذي سدد المرة الأولى في الدفاع قبل أن تعود إليه الكرة ليتصدى في لونج لمحاولته الثانية.



وتمكن هال سيتي من تقليص النتيجة في الدقيقة 78، عبر البديل البولندي كاميل جروزيسكي الذي نفذ ركلة حرة ارتدت من الدفاع وخدعت الحارس كاباييرو، وقابل ألونسو تمريرة من ويليان ليتقدم بالكرة ويسدد كرة اصطدمت بمدافع وعلت العارضة بقليل في الدقيقة 84.



المصدر: موقع كورة