بايرن ميونيخ يضرب بالخمسة ويواصل الضغط على لايبزيغ

واصل بايرن ميونيخ سلسلة نتائجه المميزة، بفوزه الكاسح على ضيفه شالكه بخماسية نظيفة السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، مشددا الخناق على لايبزيغ المتصدر الذي سقط أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6) وتوماس مولر (45+2) وليون غوريتسكا (50) والإسباني تياغو ألكانتارا (58) والبديل سيرج غنابري (89) أهداف النادي البافاري الذي رفع رصيده الى 54 هدفا في 19 مباراة، ليحقق أفضل غلة تهديفية منذ موسم 1985-1986 حين سجل 57 في مبارياته الـ19 الأولى بحسب "أوبتا" للاحصاءات.



وهو الفوز الخامس على التوالي والثاني عشر في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم للفريق البافاري، ما سمح له برفع رصيده إلى 39 نقطة، وجعله على بعد نقطة واحدة من لايبزيغ، فيما توقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.



وأكد بايرن تفوقه على شالكه في المواجهات المباشرة، آخرها في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بالفوز عليه في معقله "فيلتنس أرينا" بثلاثية نظيفة سجلها ليفاندوفسكي الذي انفرد السبت بصدارة ترتيب الهدافين بـ21 هدفا، وبفارق هدف عن مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.



وخرج بايرن منتصرا من المواجهات السبع الأخيرة مع شالكه في مسابقتي الدوري والكأس، كما أنه لم يخسر أمام الأخير في الدوري منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 في غيلسنكيرشن، في حين تعود هزيمته الأخيرة في ميونيخ على صعيد الـ"بوندسليغا" الى نيسان/أبريل 2009.





- اينتراخت يلحق بلايبزيغ هزيمة ثالثة -



وسقط لايبزيغ أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2، ما وضع صدارته على المحك.



وسجل -الفرنسي-المالي ألمامي توريه (48) والصربي فيليب كوتيتش (90+4) هدفي المباراة.



وهي الخسارة الأولى للايبزيغ منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حينما سقط 1-2 على أرض فرايبورغ ضمن المرحلة التاسعة، والثالثة له هذا الموسم.



ورفع إينتراخت رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.



لم يستفد الضيوف من أفضليتهم وتفوقهم طيلة زمن المباراة، ولم ينجحوا بترجمة ولو فرصة واحدة من تلك العديدة التي سنحت لهم، على عكس أصحاب الأرض الذين حولوا فرصتين إلى هدفين.



ونجح المامي بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني بهز شباك لايبزيغ من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس في الزاوية العليا (48).





- مونشنغلادباخ على بعد نقطتين -



واستفاد بوروسيا مونشنغلادباخ على أكمل وجه من سقوط لايبزيغ لكي يصبح على بعد نقطتين منه، وذلك بعدما قاده الفرنسي الحسن بليا للفوز على ضيفه ماينتس 3-1.



وسجل بليا هدفين لفريقه في الدقيقتين 24 و76، بعدما كان السويدي روبن كايسون افتتح التسجيل لماينتس (11)، فيما جاء هدف مونشنغلادباخ الثالث عن طريق فلوريان نوهوس (88).



واستعاد الوافد الجديد أونيون برلين نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه اغسبورغ بهدفين نظيفين.



ونجح فريق العاصمة الاخر هرتا برلين بالعودة فائزا من أرض فولفسبورغ 2-1.



ورغم تأخر فريق المدرب يورغن كلينسمان بالنتيجة صفر-1 إلا ان النهاية صبت في مصلحته في ربع الساعة الأخير بفضل هدفي جوردن توروناريغا (74) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (90).



وحقق بادربون فوزا هاما على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد، ما أبعده عن قاع الترتيب.



المصدر: فرانس برس