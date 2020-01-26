رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم الأحد 26/1/2020 في البطولة العربية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم الأحد 26/1/2020 في البطولة العربية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الأحد 26 يناير ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي الإسماعلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في الدور ربع النهائي من البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية Advertisements وستذاع مباراة نادي الإسماعيلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في الدور ربع النهائي من البطولة العربية على قناة "أبو ظبي الرياضية 2" بتعليق عامر عبد الله.

نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية وكان نادي الإسماعيلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم يوم 28 ديسمبر الماضي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية على ستاد الإسكندرية.