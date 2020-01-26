رياضة | موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة نابولي ضد يوفنتوس بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة نابولي ضد يوفنتوس بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب سان باولو بمدينة نابولي اليوم الأحد 26 يناير مواجهة القمة في الجولة 21 من الدوري الإيطالي، حينما يحل المتصدر يوفنتوس ضيفاً على ننابولي في قمة مواجهات الجولة.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لمواصلة سلسلة الإنتصارات في الدوري الإيطالي وعبور محطة هامة في مشوار المحافظة على لقب الإسكوديتو.

بينما يطمح نابولي بقيادة المدرب جينارو جاتوسو لتحقيق فوز غائب عن الفريق لمدة ثلاث جولات في الدوري، خسرها جميعاً ضد إنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا. Advertisements

يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، حققها من 16 فوز وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، فيما يقبع نابولي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، حققها من خلال 6 إنتصارات ومثلها تعادلات و8 هزائم.

موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.