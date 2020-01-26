رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز أتالانتا الساحق على تورينو 7-0

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انتهى اليوم الأول من الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث أقيمت فيه ثلاث مباريات. فاز بولونيا على سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعادل فريق فيورنتينا أمام ضيفه جنوى سلبياً، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".

على ملعب أرتيميو فرانكي، أضاع جنوى فرصة التقدم مبكراً بعدما أهدر لاعبه دومينيكو كريتشيتو ركلة جزاء في الدقيقة (15)، بعدما تمكن الحارس البولندي بارتوميي دراغوفسكي من التصدى لها.

وبخلاف هذه الفرصة المحققة، كان اللقاء متكافئاً إلى حد كبير بين الفريقين، واستحوذ الضيوف بشكل أكبر بقليل على الكرة، ولكن لم يتمكن أي من الفريقين من إحراز أي أهداف.