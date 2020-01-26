رياضة | الترجي يخطف تعادل قاتل أمام الرجاء في مباراة مثيرة بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يخطف تعادل قاتل أمام الرجاء في مباراة مثيرة بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة الترجي التونسي ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء أقيم على ملعب الأولمبي برادس بهدفين لكل منهما.

وتقدم الترجي التونسي فى النتيجة عن طريق لاعب الوسط عبدالرؤوف بن غيث فى الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول من صناعة إيهاب المباركي، ثم تعادل فى الشوط الثاني فريق الرجاء المغربي عن طريق تسديدة صاروخية من اللاعب فابريس نجا فى الدقيقة 49 ثم سجل المدافع بدر بانون الهدف الثانى للرجاء فى الدقيقة 67 من زمن المباراة ثم أضاف هدف التعادل للترجي اللاعب فادي بن شوق فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

ترتيب المجموعة بعد تعادل الترجي والرجاء

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الترجي التونسي 11 نقطة

الرجاء المغربي 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط

شبيبة القبائل الجزائري 4 نقاط