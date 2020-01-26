رياضة | المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات اليوم ما قبل الأخير من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت مفاجآت عديدة، نستعرضها لكم في السطور التالية.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة بلقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي، والتي ستقام غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويتأهل 8 فرق لدور الـ 8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا :-

المجموعة الأولى "تأهل مازيمبي والزمالك"

شهدت منافسات الجولة الأولى تأهل كل من فريقي مازيمبي الكونغولي كأول للمجموعة برصيد 11 نقطة، والزمالك المصري كثاني برصيد 8 نقاط.

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المجموعة الثانية "لم يظهر ملاحمها بعد"

أما عن المجموعة الثانية والتي تضم كل من الأهلي والنجم الساحلي و الهلال السوداني وبلاتينيوم، فلم يحسم أي فريق التأهل للدور القادم في هذه المجموعة، فيحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه النجم برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيراً بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة "صن داونز يصطحب الوداد للدور المقبل"

وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد تأهل كل من فريقي صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 11 نقطة، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

المجموعة الرابعة "تأهل الترجي والرجاء"

ومع ختام مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمجموعة الرابعة والتي تأهل عنها كل من الترجي صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.