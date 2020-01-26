رياضة | بايرن ميونخ يمطر شباك بخماسية في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يمطر شباك بخماسية في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد فريق بايرن ميونخ وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5-صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليجا.

يأتي هذا في الوقت الذي مني فيه فريق لايبزج متصدر البوندسليجا بأول هزيمة له منذ قرابة أربعة أشهر وسقط على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر- 2.

وسجل بايرن هدفين في الشوط الأول، حيث افتتح البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة السابعة ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 50 ثم أحرز الإسباني تياجو الكانترا الهدف الرابع في الدقيقة 58 قبل أن يختتم سيرجي نابري التسجيل لبايرن في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج المتصدر، وتوقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة الخامسة عبر هجمة مرتدة سريعة لشالكه انهاها سوات سيردار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك الحارس مانويل نوير.

وتقدم بايرن بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة من الجبهة اليمنى فشل حارس شالكه ماركوس سوبيرت في التصدي لها حيث سقطت الكرة من يده ووصلت إلى بيريسيتش ليهيأها إلى ليفاندوفسكي الذي لم يجد أي صعوبة في التسديد في المرمى الخالي.

وكاد دانييل كاليوري أن يحرز هدف التعادل لشالكه في الدقيقة التاسعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن العارضة وقفت له بالمرصاد وحرمته من التسجيل.

ورد بايرن بهجمة خطيرة انتهت بتمريرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء إلى ايفان بيريسيتش الذي سدد كرة قوية لتلمس الشباك من الخارج.

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والغى الحكم هدفا سجله توماس مولر في الدقيقة 17 بداعي التسلل.

واوشك ليفاندوفسكي على تسجيل الهدف الثاني له وللنادي البافاري في الدقيقة 23 بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار شباك الفريق الضيف.

والغى الحكم هدفا لبايرن بداعي التسلل في الدقيقة 37 حيث سجله ليفاندوفسكي مستغلا تمريرة زميله ليون جوريتسكا لكن الحكم اعتبر بنيامين بافار متسللا لحظة استلامه الكرة قبل تمريرها إلى جوريتسكا.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن بعدما تلقى تمريرة من رأس جوريتسكا أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني كاد النمساوي ديفيد الابا أن يسجل الهدف الثالث لبايرن من ضربة حرة نفذها بشكل رائع لكن ماركوس سوبيرت حارس شالكه أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وجاءت الدقيقة 50 لتشهد الهدف الثالث للنادي البافاري بواسطة جوريتسكا بتسديدة خلفية مزدوجة رائعة.

وتكفل تياجو الكانترا بتسجيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ليفاندوفسكي أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.

وكان البديل البرازيلي فيليب كوتينيو قريبا من تسجيل خامس أهداف النادي البافاري بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن سوبيرت وقف له بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية سجل سيرجي نابري الهدف الخامس لبايرن بتسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت من بين قدمي حارس شالكه وسكنت الشباك.