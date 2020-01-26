رياضة | أمير مرتضى: سيتم توقيع عقوبة على شيكابالا بسبب واقعة قميص مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: سيتم توقيع عقوبة على شيكابالا بسبب واقعة قميص مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على تطبيق لائحة العقوبات على محمود عبد الرازق شيكابالا بعد ارتداء قميص يحمل اسم نجله خلال مباراة الأبيض الاخيرة أمام مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : سيتم تطبيق لائحة العقوبات على شيكا بعد الخطأ الغير مقصود بخصوص قميص مباراة مازيمبي.

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وأضاف : الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستلم أسماء اللاعبين الموجودة في جواز السفر، بالإضافة إلى اسم الشهرة لكل لاعب، وما حدث عكس ذلك.

وصعد فريق الزمالك إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو الزامبي وأول اغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق، حيث احتل الابيض المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٨ نقاط.