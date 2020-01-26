رياضة | موعد مباراة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقناة المفتوحة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقناة المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب تونس مساء الأحد الموافق 26 يناير 2020، في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها تونس، وتقام المباراة على صالة قصر الرياضة بـ "رادس".

ويتطلع منتخب مصر للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا من أجل التأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، خاصة بعدما ضمن منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم بسبب تنظيم البطولة في مصر عام 2021.

مشوار منتخب مصر وتونس حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا:

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا بتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، غينيا 39 / 22، وكينيا 44 / 19، وجمهورية الكونغو 28 / 19، وفي الدور ربع النهائي تغلب على الجابون 36 / 17، ثم فاز على أنجولا 33 / 26، وتجاوز عقبة الجزائر في الدور نصف النهائي بالفوز عليه 30 / 27.

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بينما استهل منتخب تونس مشواره بالبطولة بالفوز علي الرأس الأخضر 33 / 21، ثم تغلب على كوت ديفوار 48 / 24، وفاز على الكاميرون 41 / 21، وحقق انتصارين في الدور ربع النهائي على المغرب 31 / 24، والجزائر 26 / 22، وتخطي أنجولا في الدور نصف النهائي بالفوز عليه 39 / 23.

موعد مباراة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا:

تقام مباراة مصر ضد تونس في نهائي بطولة أمم إفريقيا الأحد 26 / 1 / 2020، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بتوقيت المغرب وتونس، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" على صالة قصر الرياضة بـ "رادس"، وتنقل على قناة التونسية الوطنية.

ويتأهل بطل أمم إفريقيا مباشرة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، بينما يخوض "الوصيف" منافسات الملحق المؤهل للبطولة.