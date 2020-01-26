رياضة | الزمالك يوضح الموقف النهائي لمدرب الأحمال

وتعالت الأصوات في الساعات الماضية بضرورة جلب مدرب أحمال خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مازيمبي الكونغولي بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقال أمير في تصريحات لقناة الزمالك "عندما نفوز الجماهير تشيد بالأداء ولا يتحدث أحد عن مدرب الأحمال، لكن بعد التعادل بالأمس البعض تحدث عن جلب مدرب أحمال رغم أنني أرى أن الفريق لا يوجد به قصور بدني".

وأكمل" عرضنا على كارتيرون من قبل أكثر من سيرة ذاتية لمدرب أحمال لكنه رفض وأكد أنه ليس بحاجة لمدرب أحمال".

وأضاف " جروس لم يكن معه مدرب أحمال في الموسم الماضي وميتشو لم يكن معه مدرب أحمال أيضا".