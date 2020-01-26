رياضة | جاريدو: مواجهة الأهلي حاسمة وفاصلة وجاهزون لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو: مواجهة الأهلي حاسمة وفاصلة وجاهزون لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي إن مواجهة فريقه غدًا أمام الأهلي هامة وحاسمة وفاصلة في مشوار كلا الفريقين بدوري المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"التأهل للدور المقبل لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، المباراة هامة للغاية".

وتابع :"جاهزون لمواجهة الغد وحراس المرمى جاهزون أيضًا بعد قيد علاء الدين أيوب".

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وزاد :"الأهلي ناد كبير وعريق، والمنافسة قوية معه في المجموعة ومع الهلال السوداني".

وواصل :"تمثل النجم الساحلي محليًا لا يمثل ضغط علينا في إفريقيا والدليل ما نقدمه حتى الآن في دوري المجموعات".

وأتم حديثًا :"لدينا أهداف قوية في مباراة الغد، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".