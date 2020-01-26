رياضة | أخبار الزمالك اليوم السبت: التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. حقيقة ضم نجم الأهلي وموعد المباراة القادمة للأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم السبت: التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. حقيقة ضم نجم الأهلي وموعد المباراة القادمة للأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 25 يناير العديد من الأخبار والأنباء داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وحقيقة تعاقد الفريق مع نجم الأهلي وسبب حضور إيتو لمباراة الزمالك ومازيمبي وغيرها من الأخبار الهامة.

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

بعد تعادل زيسكو يونايتد مع أول أغسطس في مباراة اليوم يضمن فريق الزمالك تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة، وذلك برفقة فريق مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة والذي حسم تأهله منذ الجولة الرابعة في مرحلة المجموعات.

الزمالك يجهز أشرف بن شرقي ببرنامج خاص

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامج خاص للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بعد الإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي بالأمس.

أدى أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام اليوم بملعب النادي.

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

كشف عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لاعب فريق النادي الأهلي عن مصير الأخير قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة لديه العديد من العروض المحلية بالدوري المصري ولكنه لم يحسم وجهته القادمة حتي هذه اللحظة.

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وعن إمكانية انتقال صالح جمعة إلى الغريم التقليدي الزمالك وحقيقة المفاوضات معه، قال مجدي :" اللعب لنادي الزمالك غير وارد على الاطلاق ولم يتحدث معه أحد من النادي الأبيض.. صالح جمعة مازال في عقده 3 سنين ونصف مع الأهلي ومن غير الوارد الانضمام له تماماً ".

دعوة سبب حضور إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي

أثار حضور صامويل إيتو نجم المنتخب الكاميروني السابق العديد من التساؤلات خلال مبارتة الزمالك ومازيمبي الكونغزلي بالأمس.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إيتو كان متواجد في القاهرة من الأساس خلال الساعات الماضية، وهو ما علم به نائب رئيس نادي مازيمبي الذي تربطه علاقة به وقام بدعوته لحضور المواجهة.

وأشار إلى أن نائب رئيس النادي الكونغولي على صداقة بإيتو منذ سنوات وسبق وقام بدعوته في أكثر من مناسبة.

مسؤولو الزمالك يوضحون حقيقة تغريم "شيكابالا" لتغيير قميصه لـ"آدم"

أوضح مسؤولو نادي الزمالك حقيقة تغريم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم، لارتدائه قميصًا مدونًا عليه اسم نجله "آدم" أمام مازيمبي الكونغولي، بأن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأبدوا اندهاشهم من المسألة خاصة أن محمد أبو جبل حارس الفريق أيضًا قد ارتدى قميصًا مدونًا عليه "جابسكى"، وهو ليس اسمه ولم يعلق أحد من قبل حول وجود غرامة بسبب الاسم.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.